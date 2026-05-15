15 мая 2026 в 21:49

Трамп намекнул, что у Стармера начались серьезные проблемы

Трамп: у Стармера большие проблемы из-за энергетической и миграционной политики

Дональд Трамп Фото: IMAGO/WILL OLIVER/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп заявил о серьезных проблемах у премьер-министра Великобритании Кира Стармера, передает пресс-служба Белого дома. По мнению американского лидера, трудности связаны с миграционной политикой и энергетической сферой.

Заявление прозвучало на фоне обсуждения внутренней политики Великобритании. Подробности разговора между Трампом и Стармером при этом не раскрываются.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев рассказал, что Стармеру неизбежно придется покинуть свой пост. В частности, глава РФПИ назвал британского лидера неспособным учиться на ошибках. Прежде сам премьер исключил возможность своей отставки, несмотря на поражение лейбористов на региональных выборах. Дмитриев назвал Стармера «хаосом» и заявил, что народ сместит его, чтобы защитить британский образ жизни.

До этого глава РФПИ заявил: энергетический кризис в ЕС возник из-за того, что страны-участницы отказались приобретать российские энергоресурсы. Он обратил внимание на то, что канцлер Германии Фридрих Мерц пытается объяснить экономические трудности в Европе «рыночными колебаниями». Однако подлинная причина заключается в неверной политике руководства ЕС и Британии.

