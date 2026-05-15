15 мая 2026 в 20:47

Лавров обвинил Запад в замалчивании преступной политики Киева

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Запад хранит полное молчание о «языковом геноциде» на Украине, заявил глава МИД России Сергей Лавров на министерской встрече БРИКС в Нью-Дели. По его словам, неприемлемо, что Киев законодательно запретил русский язык.

Собственно, никто из европейских и других зарубежных представителей <...> даже не упоминают о неприемлемости осуществляемого этим режимом «лингвистического геноцида», — подчеркнул министр.

Он отметил, что ни генеральный секретарь ООН, ни его сотрудники не высказывают никаких нареканий по этому поводу и хранят полное молчание. Лавров подчеркнул, что в Москве будут отстаивать требование, закрепленное в Уставе ООН, уважать языковые и религиозные права человека.

Ранее пресс-служба Министерства культуры Украины сообщила, что со стен скульптурной галереи Национального музея истории Украины во Второй мировой войне демонтировали русскоязычные надписи, которые остались с советского периода. По данным ведомства, материал теперь выставлен «с учетом современного контекста».

Власть
Украина
Сергей Лавров
МИД России
