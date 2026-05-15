Гидрометцентр предупредил москвичей об аномальной жаре Гидрометцентр: в Москве и ЦФО ожидается аномальная жара на следующей неделе

На следующей неделе в Москве и соседних регионах прогнозируется аномально жаркая погода, которая продлится с 18 по 22 мая, сообщила NEWS.ru ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина. По ее словам, воздух прогреется до +32 градусов.

С 18 по 22 мая на территории Москвы и большей части Центрального федерального округа ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой выше климатической нормы на семь — девять градусов. Максимальная температура днем составит 27–32 градуса, — сказала Паршина.

Кроме того, в ближайшие дни прогнозируется аномальная жара на севере Приволжского федерального округа и на юге Уральского, а также в Архангельской и Вологодской областях.

Синоптик Евгений Тишковец ранее сообщил о резком усилении антициклона на следующей неделе в Москве. Температура воздуха днем может превысить отметку в 29 градусов. По словам метеоролога, это на четыре-пять градусов теплее, чем в середине лета.

Вместе с тем в Гидрометцентре России предупредили, что южные регионы европейской части России оказались под воздействием опасных погодных явлений. В ряде субъектов прогнозируются сильные ливни, грозы, град, штормовой ветер и аномальная жара.