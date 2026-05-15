15 мая 2026 в 16:50

Гидрометцентр раскрыл, какие напасти обрушились на южные регионы России

Юг России накрыли ливни, грозы и жара

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Южные регионы европейской части России оказались под воздействием опасных погодных явлений, сообщили в Гидрометцентре России. В ряде субъектов прогнозируются сильные ливни, грозы, град, штормовой ветер и аномальная жара.

Ночью 15 мая в Краснодарском крае прошел очень сильный дождь (на М Сосыка зарегистрировано до 52 мм осадков). В Ростовской области и Адыгее сильный дождь с грозой пролил до 17–19 мм влаги. 14 мая в Дагестане, ночью 15 мая в Карачаево-Черкесии сильный грозовой дождь оставил до 18 мм осадков, — говорится в сообщении.

15 мая сильные дожди прогнозируются в Адыгее и Ростовской области. Ожидаются грозы, возможен град, порывы ветра могут достигать 20–25 метров в секунду. С 15 по 17 мая в Краснодарском крае прогнозируются сильные и очень сильные дожди, ливни с грозами, градом и штормовым ветром.

В Волгоградской, Ростовской и Астраханской областях, а также в Калмыкии среднесуточная температура воздуха в ближайшие дни превысит климатическую норму на 5–7 градусов. Максимальная температура составит плюс 24–30 градусов, местами воздух прогреется до 30–35 градусов. В Краснодарском крае и Адыгее ожидается плюс 19–25 градусов, местами до +17.

В Ставропольском крае, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Ингушетии и Чечне прогнозируются сильные дожди, ливни с грозами, градом и сильным ветром. На реках ожидается повышение уровня воды до неблагоприятных отметок. Температура воздуха на Северном Кавказе будет близка к климатической норме.

Ранее ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова предупредила, что в Москве на следующей неделе ожидается 30 градусов жары. Она отметила, что температура воздуха будет выше нормы на 7–9 градусов. Синоптик напомнила, что максимум для 18 мая — +30,8 градуса — был установлен в 2021 году.

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит

Цветет с июля до ноября россыпью золотистых ромашек: многолетник для всех регионов России
Цветет с июля до ноября россыпью золотистых ромашек: многолетник для всех регионов России

