ВСУ совершили чудовищный налет на многоэтажку в российском городе

ВСУ совершили чудовищный налет на многоэтажку в российском городе ВСУ атаковали многоэтажку в Белгороде

Украинская сторона атаковала многоэтажку в Белгороде, сообщила пресс-служба регионального оперштаба. Пострадали несколько человек. Трехлетнюю девочку госпитализируют с осколочными ранениями плеча, грудной клетки и ноги.

В Белгороде беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный дом. Есть пострадавшие, информация о количестве уточняется, — сказано в сообщении.

Женщину с осколками в лице и голени везут в областную больницу. Еще двоих пострадавших — мужчину и женщину — тоже с осколочными ранениями, доставляют в городскую больницу.

После взрыва загорелись несколько балконов, но пожарные быстро потушили огонь. Также в доме повреждены стена и стекла. На место происшествия срочно приехал врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев.

Ранее стало известно, что число пострадавших после атаки беспилотников Вооруженных сил Украины на Рязанскую область в ночь на пятницу, 15 мая, достигло 28. Четверо человек погибли. Следственный комитет России эту атаку квалифицировал как теракт.