Количество пострадавших при ударе БПЛА по дому в Белгороде возросло

Число пострадавших после атаки украинского беспилотника на многоквартирный дом в Белгороде увеличилось до девяти человек, сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба. В регионе продолжают уточнять обстоятельства произошедшего и собирать сведения о состоянии пострадавших.

ВСУ обстреляли многоквартирный дом в Белгороде. Одной из первых пострадавших стала трехлетняя девочка.

Ранее врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что в селе Солова из-за атаки украинского дрона-камикадзе пострадали двое мирных граждан. Беспилотник нацелился на легковую машину, в итоге ранения получили два человека.

До этого губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что украинский дрон намеренно ударил по строению школы в Васильевке, но взрыва удалось не допустить. На место инцидента прибыли экстренные службы, добавил глава региона.