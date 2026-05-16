16 мая 2026 в 15:44

Собянин сообщил об отражении двух атак ВСУ

Собянин: силы ПВО отразили атаку двух дронов, летевших на Москву

Сергей Собянин
Вооруженные силы Украины попытались атаковать Москву с помощью двух беспилотников, написал мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. По его словам, на место падения обломков выехали экстренные службы. Судя по сообщениям градоначальника, с начала суток были сбиты уже 17 украинских беспилотников.

Отражена атака двух беспилотников. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — говорится в сообщении.

Ранее дежурные силы ПВО Минобороны России перехватили и уничтожили два беспилотника ВСУ на подлете к Москве. Незадолго до этого в небе над столичным регионом были сбиты еще три БПЛА.

До этого в Белгородской области при атаке украинского беспилотника пострадал 14-летний школьник. По данным регионального оперштаба, дрон сдетонировал на территории частного дома в Шебекино. Мальчик получил слепое осколочное ранение головы. В самом доме оказались повреждены окна, фасад и забор, в соседнем домовладении — остекление.

Прежде ВСУ совершили атаку на территорию Запорожской АЭС. Беспилотный летательный аппарат упал вблизи энергоблоков станции. По информации пресс-службы ЗАЭС, при падении дрон не сдетонировал, никто не пострадал. Радиационный фон на площадке станции и в зоне наблюдения в пределах нормы.

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада
