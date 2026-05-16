Собянин сообщил об отражении двух атак ВСУ

Вооруженные силы Украины попытались атаковать Москву с помощью двух беспилотников, написал мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. По его словам, на место падения обломков выехали экстренные службы. Судя по сообщениям градоначальника, с начала суток были сбиты уже 17 украинских беспилотников.

Отражена атака двух беспилотников. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — говорится в сообщении.

Ранее дежурные силы ПВО Минобороны России перехватили и уничтожили два беспилотника ВСУ на подлете к Москве. Незадолго до этого в небе над столичным регионом были сбиты еще три БПЛА.

До этого в Белгородской области при атаке украинского беспилотника пострадал 14-летний школьник. По данным регионального оперштаба, дрон сдетонировал на территории частного дома в Шебекино. Мальчик получил слепое осколочное ранение головы. В самом доме оказались повреждены окна, фасад и забор, в соседнем домовладении — остекление.

Прежде ВСУ совершили атаку на территорию Запорожской АЭС. Беспилотный летательный аппарат упал вблизи энергоблоков станции. По информации пресс-службы ЗАЭС, при падении дрон не сдетонировал, никто не пострадал. Радиационный фон на площадке станции и в зоне наблюдения в пределах нормы.