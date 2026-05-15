ВСУ предприняли попытку атаковать Москву

Собянин: ПВО Минобороны РФ уничтожила два летевших на Москву беспилотника

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Дежурные силы ПВО Минобороны России перехватили и уничтожили два беспилотника ВСУ на подлете к Москве, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин в мессенджере МАКС. По его словам, все экстренные службы уже проводят работу на месте падения обломков.

Системой ПВО Минобороны уничтожены два БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал Собянин.

Ранее сообщалось, что украинский беспилотник целенаправленно атаковал здание школы в Васильевке, однако детонации удалось избежать. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий отметил, что на месте происшествия работают оперативные службы.

До этого стало известно, что житель Каменки-Днепровской в Запорожской области стал жертвой атаки дрона. Как сообщил Балицкий, пострадавшему потребовалась медицинская помощь. В результате падения фрагментов дрона загорелась кровля здания приемного покоя ГБУЗ «Каменско-Днепровская ЦРБ».

Кроме того, ВСУ обстреляли многоквартирный дом в Белгороде. Одной из первых пострадавших стала трехлетняя девочка. Позже стало известно, что число пострадавших после атаки украинского беспилотника в Белгороде достигло до девяти человек. В регионе продолжают уточнять обстоятельства произошедшего и собирать сведения о состоянии пострадавших.

