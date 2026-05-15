ВСУ предприняли попытку атаковать Москву

Дежурные силы ПВО Минобороны России перехватили и уничтожили два беспилотника ВСУ на подлете к Москве, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин в мессенджере МАКС. По его словам, все экстренные службы уже проводят работу на месте падения обломков.

Ранее сообщалось, что украинский беспилотник целенаправленно атаковал здание школы в Васильевке, однако детонации удалось избежать. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий отметил, что на месте происшествия работают оперативные службы.

До этого стало известно, что житель Каменки-Днепровской в Запорожской области стал жертвой атаки дрона. Как сообщил Балицкий, пострадавшему потребовалась медицинская помощь. В результате падения фрагментов дрона загорелась кровля здания приемного покоя ГБУЗ «Каменско-Днепровская ЦРБ».

Кроме того, ВСУ обстреляли многоквартирный дом в Белгороде. Одной из первых пострадавших стала трехлетняя девочка. Позже стало известно, что число пострадавших после атаки украинского беспилотника в Белгороде достигло до девяти человек. В регионе продолжают уточнять обстоятельства произошедшего и собирать сведения о состоянии пострадавших.