Публикация меддокументов Лерчек в соцсетях вызвала скандал

РЕН ТВ: врачи рекомендовали Лерчек госпитализацию задолго до обострения болезни

Лерчек (Валерия Чекалина) Лерчек (Валерия Чекалина) Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Известному блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек) еще 9 января текущего года врачи настоятельно рекомендовали срочную госпитализацию и углубленное медицинское обследование, сообщает РЕН ТВ. Однако на тот момент знаменитость приняла самостоятельное решение отказаться от предложенной помощи специалистов. В связи с этим обвинения в адрес правоохранительных органов и ограничений домашнего ареста выглядят несостоятельными, так как выбор не ложиться в больницу блогер сделала лично, уточняется в публикации.

Накануне она впервые за долгое время вышла на связь после пятого курса химиотерапии и опубликовала в соцсетях свой выписной эпикриз, детали которого изучили журналисты. Они пришли к выводу, что обнародованные данные ставят под сомнение недавние публичные заявления Чекалиной о том, что онкологическое заболевание у нее якобы выявили слишком поздно из-за действий следствия. Уточняется, что рекомендации медиков появились задолго до нынешнего тяжелого этапа лечения.

Помимо медицинского аспекта, отдельное и бурное обсуждение в интернет-сообществе вызвал сам факт появления этой публикации. Дело в том, что по действующему решению суда Чекалиной, находящейся сейчас в статусе обвиняемой, строго запрещено пользоваться интернетом. Несмотря на установленный судебный запрет, в профиле блогера были открыто опубликованы конфиденциальные фотографии документов, что уже спровоцировало новую волну серьезных споров в Сети.

Ранее Гагаринский суд Москвы выделил в отдельное производство дело о выводе более 250 млн рублей в ОАЭ и приостановил его рассмотрение до выздоровления Чекалиной. Кроме того, суд смягчил ей меру пресечения, заменив домашний арест на запрет определенных действий, позволяющий свободно передвигаться без получения специального разрешения.

Шоу-бизнес
Лерчек
блогеры
врачи
