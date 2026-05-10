Жених Лерчек вышел на связь после того, как блогера увидели в фитнес-клубе

Блогер Валерия Чекалина и аргентинский хореограф Луис Сквиччиарини перед рассмотрением уголовного дела о незаконном выводе из РФ более 250 млн рублей в Гагаринском суде города Москвы, декабрь 2025 года

Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) стало легче, поэтому она начала заниматься силовыми тренировками в фитнес-центре, заявил аргентинский танцор Луис Сквиччиарини. По его словам, которые приводит StarHit, лечение дало свои результаты: количество метастазов сократилось и ее кости стали более здоровыми.

Было повреждение позвоночника, вызванное метастазами. Это не то же самое, что полный перелом кости, который не позволил бы двигаться. Операция была проведена на одном позвонке, который был поврежден сильнее остальных, чтобы снизить вероятность перелома в будущем. Лера передвигалась в инвалидной коляске из-за боли, вызванной метастазами в костях, особенно в ноге, — рассказал он.

Жених Лерчек заявил, что тренировка в фитнес-клубе, вызвавшая обсуждение в Сети, проходила с разрешения лечащего врача. По его словам, блогеру позволили заниматься спортом и танцевать.

Недавно знаменитость заметили в одном из фитнес-клубов Москвы. Блогер Алина Расковская сняла ее во время полноценной силовой тренировки с персональным тренером.

Ранее Лерчек, у которой диагностировали рак желудка, прошла четвертый курс химиотерапии. По словам блогера, всего ей назначили девять курсов и уже половина из них позади. Лерчек добавила, что не всегда чувствует себя хорошо, но надеется на выздоровление и возвращение к активной жизни.