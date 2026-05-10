День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 мая 2026 в 10:57

Жених Лерчек вышел на связь после того, как блогера увидели в фитнес-клубе

Жених Лерчек заявил, что блогер ходит в фитнес-клуб после уменьшения метастазов

Блогер Валерия Чекалина и аргентинский хореограф Луис Сквиччиарини перед рассмотрением уголовного дела о незаконном выводе из РФ более 250 млн рублей в Гагаринском суде города Москвы, декабрь 2025 года Блогер Валерия Чекалина и аргентинский хореограф Луис Сквиччиарини перед рассмотрением уголовного дела о незаконном выводе из РФ более 250 млн рублей в Гагаринском суде города Москвы, декабрь 2025 года Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) стало легче, поэтому она начала заниматься силовыми тренировками в фитнес-центре, заявил аргентинский танцор Луис Сквиччиарини. По его словам, которые приводит StarHit, лечение дало свои результаты: количество метастазов сократилось и ее кости стали более здоровыми.

Было повреждение позвоночника, вызванное метастазами. Это не то же самое, что полный перелом кости, который не позволил бы двигаться. Операция была проведена на одном позвонке, который был поврежден сильнее остальных, чтобы снизить вероятность перелома в будущем. Лера передвигалась в инвалидной коляске из-за боли, вызванной метастазами в костях, особенно в ноге, — рассказал он.

Жених Лерчек заявил, что тренировка в фитнес-клубе, вызвавшая обсуждение в Сети, проходила с разрешения лечащего врача. По его словам, блогеру позволили заниматься спортом и танцевать.

Недавно знаменитость заметили в одном из фитнес-клубов Москвы. Блогер Алина Расковская сняла ее во время полноценной силовой тренировки с персональным тренером.

Ранее Лерчек, у которой диагностировали рак желудка, прошла четвертый курс химиотерапии. По словам блогера, всего ей назначили девять курсов и уже половина из них позади. Лерчек добавила, что не всегда чувствует себя хорошо, но надеется на выздоровление и возвращение к активной жизни.

Общество
онкология
Лерчек
рак
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Перечислены самые востребованные в России профессии
Нарушение перемирия, удары по мирным жителям: как ВСУ атакуют РФ 10 мая
Фура с пчелами-нелегалами проникла в Россию
В Кремле поставили точку в отношении Армении к конфликту на Украине
Ушаков раскрыл, кто и зачем напрашивался в гости в Москву
«Мы ее выиграем»: Песков порассуждал об итогах СВО
Ушаков сообщил о попытках США согласовать перемирие к 9 Мая
Ушаков не согласился с тем, что США бросили переговоры по Украине
Ушаков назвал условие продвижения переговоров с Украиной
«Каких-то разъяснений»: Песков о позиции РФ по визиту Зеленского в Ереван
Песков назвал «ненормальными» антироссийские высказывания в Ереване
Ушаков допустил скорый визит Уиткоффа и Кушнера в Москву
Назван политик, который может представить ЕС на переговорах по Украине
Закрыл товарища: детдомовец стал Героем России посмертно, как это было
Песков оценил участие Армении в саммите ЕС
Ушаков рассказал, на что придется пойти Киеву в Донбассе
«Настанет время»: в МИД Армении ответили на слова Путина о «мягком разводе»
«Вспомнил КВН»: Ушаков о причинах появления «клоунского» указа Зеленского
Серийный драчун устроил четыре потасовки за день и получил 13 суток
«Пытается играть в трагедию»: Лавров назвал Зеленского комедиантом
Дальше
Самое популярное
Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Общество

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы

Украинцам перед Днем Победы сбросили листовки с неожиданным посланием
Европа

Украинцам перед Днем Победы сбросили листовки с неожиданным посланием

Знойный воздух, жара +30 и грозовые ливни: погода в Москве летом
Москва

Знойный воздух, жара +30 и грозовые ливни: погода в Москве летом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.