«Изо всех сил пытается»: Лерчек вышла на связь во время химиотерапии

«Изо всех сил пытается»: Лерчек вышла на связь во время химиотерапии Лерчек сообщила о прохождении половины курсов лечения от рака

Блогер Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина), у которой диагностировали рак желудка, прошла четвертый курс химиотерапии, сообщил ее муж, тренер по танцам Луис Сквиччиарини, в соцсетях. По словам Лерчек, всего ей назначили девять курсов и уже половина из них позади. Блогер добавила, что не всегда чувствует себя хорошо.

У Леры прошла четвертая химия, она изо всех сил пытается сохранить бодрость духа, — написал он.

Лерчек также сообщила, что врачи считают важным психологический настрой во время терапии. Блогер выразила уверенность, что сможет справиться с заболеванием и вернуться к активной жизни.

Ранее близкий друг Георгий Камаев подтвердил, что Лерчек прошла четвертый курс химиотерапии. По его словам, лечение дало неплохие результаты, но пока рано говорить о победе. Камаев отметил, что организм хорошо реагирует на выбранный протокол лечения.

До этого телеведущая и певица Ольга Бузова публично поддержала Лерчек, которая борется с тяжелым онкологическим заболеванием. Знаменитости пересекались в 2024 году на съемках реалити-шоу «Звезды в джунглях». Бузова назвала коллегу сильной, смелой и красивой.