16 мая 2026 в 16:35

Открытое горение на АЗС в Пятигорске ликвидировано

Пожарные ликвидировали открытое горение после взрыва на АЗС в Пятигорске, передает пресс-служба МЧС РФ. По данным ведомства, которые приводит ТАСС, в тушении было задействовано порядка 60 специалистов и 29 единиц техники.

На пожаре в Пятигорске объявлена ликвидация открытого горения. Проводится проливка и разбор конструкций, — сказано в сообщении.

Инцидент произошел 16 мая на территории АЗС, расположенной на улице Ермолова. По данным следствия, при разгрузке газовоза произошел хлопок с последующим возгоранием. В результате есть пострадавшие, им оказывается необходимая медицинская помощь.

После этого в Сети опубликовали кадры взрыва в Пятигорске. На видеозаписи виден столб дыма, который поднимается в воздух. Очевидец заснял момент взрыва, когда находился за рулем.

Ранее глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов сообщил, что площадь пожара, разгоревшегося на территории автозаправочной станции, составила порядка 1 тыс. квадратных метров. По его словам, на месте происшествия был развернут оперативный штаб пожаротушения.

