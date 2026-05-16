Пожарные локализовали пожар на АЗС в Пятигорске, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ. В ведомстве указали, что при взрыве пострадали шесть человек.

Ранее появилась информация, что взрыв прогремел при разгрузке газовоза. Глава города Дмитрий Ворошилов также добавил, что происшествие никак не связано с атакой ВСУ. По словам мэра, все силы и средства экстренных служб были незамедлительно направлены на ликвидацию этой чрезвычайной ситуации.

Также мэр рассказал, что площадь пожара, разгоревшегося на территории автозаправочной станции в Пятигорске, по предварительным данным, составляет порядка 1000 квадратных метров. Он уточнил, что на месте работают восемь единиц пожарной техники и более 50 сотрудников МЧС. Градоначальник призвал пятигорчан не мешать проезду спецтехники для подвоза воды.

Позже в Сети появились кадры взрыва в Пятигорске. На видеозаписи виден столб дыма, который поднимается в воздух. Очевидец сделал видео, когда находился за рулем.