Спасатели обуздали пожар у «Кремля в Измайлово» МЧС РФ: пожар у «Кремля в Измайлово» ликвидирован на площади 3 тыс. кв. метров

Спасатели ликвидировали возгорание в здании на Вернисажной улице в столице, где огонь охватил 3 тыс. кв. метров, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ. Спасатели уточнили, что в помещении горели личные вещи и мебель.

Принятыми мерами пожар ликвидирован, — говорится в сообщении ведомства.

Сначала площадь возгорания оценивалась в 200 «квадратов», но пламя быстро распространилось. Через некоторое время оно достигло 3 тыс. кв. метров, а кровля здания обрушилась на площади 2,5 тыс. «квадратов». Пожару был присвоен третий номер сложности из пяти возможных. Пострадавших в результате инцидента нет. Причины возгорания устанавливаются.

До этого в Сети появились кадры с места пожара на территории культурно-развлекательного комплекса «Кремль в Измайлово». Очевидцы запечатлели жуткую картину: огромный черный столб дыма поднимается над территорией комплекса, а все вокруг освещено ярким оранжевым светом.

Telegram-канала Mash писал, что огонь вспыхнул в помещении, где проводился квест «Дьявольский кинотеатр». Участники игры рассказали, что во время прохождения почувствовали резкий запах гари, после чего персонал начал их экстренно выводить.