Кадры пожара у кремля в Измайлово появились в Сети Появились первые кадры с места пожара на территории «Кремля в Измайлово»

В Сети появились кадры с места пожара на территории культурно-развлекательного комплекса «Кремль в Измайлово». Очевидцы запечатлели жуткую картину: огромный черный столб дыма поднимается над территорией комплекса, а все вокруг освещено ярким оранжевым светом.

Площадь возгорания, по последним данным, достигла трех тысяч квадратных метров. В МЧС пояснили, что тушение осложняется из-за сложной планировки и конструктивных особенностей здания. По данным администрации, людей внутри нет.

Telegram-канала Mash писал, что огонь вспыхнул в помещении, где проводился квест «Дьявольский кинотеатр». Участники игры рассказали, что во время прохождения почувствовали резкий запах гари, после чего персонал начал их экстренно выводить. Пожару присвоен третий ранг сложности. Спасатели продолжают борьбу с огнем. Угрозы распространения пламени на соседние строения нет.

Ранее жители Долгопрудного жаловались на едкий запах в воздухе и столб черного дыма. Как позже сообщили в МЧС Московской области — пожар произошел в ангаре. Его первоначальная площадь, по информации ведомства, составляла 600 квадратных метров. Позже ТАСС уточнил, что пожар локализовали.