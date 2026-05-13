День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 мая 2026 в 02:02

Кадры пожара у кремля в Измайлово появились в Сети

Появились первые кадры с места пожара на территории «Кремля в Измайлово»

МЧС РФ МЧС РФ Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Сети появились кадры с места пожара на территории культурно-развлекательного комплекса «Кремль в Измайлово». Очевидцы запечатлели жуткую картину: огромный черный столб дыма поднимается над территорией комплекса, а все вокруг освещено ярким оранжевым светом.

Площадь возгорания, по последним данным, достигла трех тысяч квадратных метров. В МЧС пояснили, что тушение осложняется из-за сложной планировки и конструктивных особенностей здания. По данным администрации, людей внутри нет.

Telegram-канала Mash писал, что огонь вспыхнул в помещении, где проводился квест «Дьявольский кинотеатр». Участники игры рассказали, что во время прохождения почувствовали резкий запах гари, после чего персонал начал их экстренно выводить. Пожару присвоен третий ранг сложности. Спасатели продолжают борьбу с огнем. Угрозы распространения пламени на соседние строения нет.

Ранее жители Долгопрудного жаловались на едкий запах в воздухе и столб черного дыма. Как позже сообщили в МЧС Московской области — пожар произошел в ангаре. Его первоначальная площадь, по информации ведомства, составляла 600 квадратных метров. Позже ТАСС уточнил, что пожар локализовали.

Москва
МЧС РФ
пожары
возгорания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Концерт культовой метал-группы в Греции привел к землетрясению
Кадры пожара у кремля в Измайлово появились в Сети
Без ведома Трампа: корабли Франции и Британии идут в Ормуз — НАТО все?
Зеленского уличили в попытке купить у боснийских мусульман оружие
Иран назвал США пять условий, при которых возобновит переговоры
Запад в панике: Иран готов обрушить мировой интернет-трафик — что дальше
Ведущий программы «До и после полуночи» скончался в возрасте 75 лет
Зеленский согласовал санкции против российских «гигантов»
Роспотребнадзор озвучил, кто считается главным переносчиком хантавируса
Школьная учительница Путина дала характеристику бывшему ученику
Каждый пятый с энцефалитом: как спастись от клещей. Полный ликбез от врача
«Цель — медаль Олимпиады»: теннисистка Абраамян о победах и главной мечте
Пожар разгорелся на территории кремля в Измайлово
Возрастных пассажиров бизнес-класса задержали за секс в самолете
«Как капитан корабля»: в РФПИ озвучили, почему Стармер не уходит в отставку
Долги налоговой и развод с Джиганом: как живет Оксана Самойлова
Два человека попали в больницу при атаке ВСУ на Брянскую область
Трамп расставил точки в вопросе достижения с Россией понимания по ДНР
ВСУ атаковали семь муниципалитетов Белгородской области
Трамп отправился на встречу с Си Цзиньпином
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Семья и жизнь

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
Общество

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.