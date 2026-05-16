16 мая 2026 в 16:05

Фицо озвучил прогноз по конфликту на Украине

Фицо не исключил, что конфликт на Украине затянется надолго

Роберт Фицо Фото: Annabelle Gordon/Keystone Press Agency/Global Look Press
Конфликт на Украине затянется надолго, заявил в Facebook (деятельность в РФ запрещена) премьер-министр Словакии Роберт Фицо. По его словам, стратегия западных стран ослабить РФ противостоянием с Киевом не работает. Фицо признался, что считает иллюзорными представления некоторых европейских политиков по этому вопросу.

Я думаю, что этот конфликт будет еще довольно долго продолжаться. Я не могу предположить, когда закончится конфликт на Украине. Можете меня об этом спрашивать тысячу раз. Не могу предположить. Я говорил с российским президентом Путиным. Потом я говорил и с Зеленским. У каждого из них своя собственная история, — отметил он.

Ранее сообщалось, что Украина не выполнила свыше десяти требований, обязательных для вступления в Евросоюз, чем сильно разочаровала Брюссель. При этом, по словам немецких аналитиков, лидеры ЕС наговорили об украинском правительстве немало преждевременных похвал. В частности, по словам верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас, Киев добился «значительного прогресса» на пути к членству.

