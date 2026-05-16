Раскрыта причина смертельного ДТП с поездом в Бангкоке ДТП в Бангкоке произошло из-за остановившегося на путях автобуса

В Бангкоке произошло ДТП с участием поезда, причиной стал автобус, застрявший на путях, заявил замминистра транспорта Таиланда Сирипонг Ангкасакулкиат. По его словам, при столкновении погибли не менее восьми человек, еще несколько пострадали.

Автобус остановился на путях на красный свет, из-за чего шлагбаум не смог закрыться, а поезд с контейнерами не успел остановиться, — заявил Ангкасакулкиат.

После удара автобус вспыхнул, огонь перекинулся на несколько автомобилей и мотоциклов поблизости. Пожарные локализовали возгорание в течение нескольких минут, пострадавших доставили в больницы.

Ранее в Гатчинском районе Ленинградской области 38-летний мотоциклист без прав сбил 11-летнего школьника на велосипеде, а затем врезался в столб. В результате оба участника ДТП погибли.

До этого в Казани на улице Краснококшайской произошло смертельное ДТП с участием мотоцикла и легкового автомобиля. Автомобиль, за рулем которого находился курьер службы доставки, повернул во двор прямо с разворотной петли. В этот момент в него на полном ходу влетел двигавшийся по главной дороге мотоциклист.