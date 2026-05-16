Строитель изменил многолетней привычке и выиграл целое состояние

Житель Малайзии выиграл 196 млн рублей после отказа от любимой лотереи

Житель Малайзии впервые изменил своей многолетней привычке в лотерее и выиграл 196 млн рублей, сообщает AsiaOne. По признанию 59-летнего мужчины, они с женой пока не решили, на что потратят целое состояние.

Строитель из Джохор-Бару обычно покупал билеты 4D Classic и 4D Jackpot, но решил попробовать «Удачный выбор». О том, что стал миллионером, он узнал только через несколько дней, когда снова пришел к киоску купить билет.

Я был в полном шоке. Никогда не думал, что билет «Удачный выбор» может быть на самом деле таким удачным, — поделился строитель.

Ранее жительница города Лесной Свердловской области Наталья Плеханова выиграла почти 23 млн рублей в лотерею. Женщина рассказала, что перед выигрышем ей приснился сон, который по народной примете сулит прибыль.

До этого житель Владимирской области, работающий слесарем, купил лотерейный билет после встречи с крупным пауком в ванной и выиграл 56 млн рублей. Согласно приметам, тот, кто увидит насекомое, получит крупную сумму денег.

