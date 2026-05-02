Россиянка загадала желание на падающую звезду и разбогатела на 2 млн рублей

Россиянка из Татарстана выиграла 2 млн рублей в лотерею после того, как загадала желание на падающую звезду, сообщила РИА Новости пресс-служба «Национальной лотереи». Женщина приобрела удачный билет спонтанно, проиграв до этого в другом розыгрыше.

Менеджер Гульназ из Республики Татарстан выиграла 2 млн рублей в лотерее. По словам победительницы, незадолго до этого она загадала желание на падающую звезду, — говорится в сообщении.

Победительница рассказала, что о выигрыше узнала не сразу. Она не получила уведомление, но позже зашла на сайт лотереи и увидела информацию о 2 млн рублей. Женщина планирует потратить деньги на закрытие кредитов и поездку в Китай.

Ранее сообщалось, что житель Владимирской области, работающий слесарем, купил лотерейный билет после встречи с крупным пауком в ванной и выиграл 56 млн рублей. Согласно приметам, тот, кто увидит насекомое, получит крупную сумму денег.