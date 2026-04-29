Россиянин выиграл 56 млн рублей после встречи с пауком в ванной Встреча с пауком принесла слесарю из Владимирской области 56 млн рублей

Житель Владимирской области, работающий слесарем, купил лотерейный билет после встречи с крупным пауком в ванной и выиграл 56 млн рублей, пишет РИА Новости. Согласно приметам, тот, кто увидит насекомое, получит крупную сумму денег.

В ходе тиража 171 453 государственной лотереи «Все или ничего» был разыгран суперприз — 56 117 477 рублей. Победителем стал слесарь из Владимирской области Евгений, — сообщили агентству.

В ночь перед крупным выигрышем мужчине приснился сон о победе в лотерее, а утром он заметил насекомое. Россиянин в тот день приобрел несколько билетов, а вечером взял еще один напоследок. В пресс-службе гослотереи добавили, что именно этот последний билет принес ему суперприз.

Ранее житель Великобритании Шон Хейс выиграл в лотерею 1 млн фунтов стерлингов (около 108 млн рублей) благодаря блокноту, оставленному ему в наследство покойным отцом. Его не стало в 2010 году, и с тех пор в память о нем мужчина участвовал в лотереях с теми числами, которые тот когда-то выбрал. Долгое время ему не везло, а затем он и вовсе потерял записи. Шон решил снова испытать удачу после того, как случайно наткнулся на записную книжку.