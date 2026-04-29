Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
29 апреля 2026 в 10:07

Россиянин выиграл 56 млн рублей после встречи с пауком в ванной

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Житель Владимирской области, работающий слесарем, купил лотерейный билет после встречи с крупным пауком в ванной и выиграл 56 млн рублей, пишет РИА Новости. Согласно приметам, тот, кто увидит насекомое, получит крупную сумму денег.

В ходе тиража 171 453 государственной лотереи «Все или ничего» был разыгран суперприз — 56 117 477 рублей. Победителем стал слесарь из Владимирской области Евгений, — сообщили агентству.

В ночь перед крупным выигрышем мужчине приснился сон о победе в лотерее, а утром он заметил насекомое. Россиянин в тот день приобрел несколько билетов, а вечером взял еще один напоследок. В пресс-службе гослотереи добавили, что именно этот последний билет принес ему суперприз.

Ранее житель Великобритании Шон Хейс выиграл в лотерею 1 млн фунтов стерлингов (около 108 млн рублей) благодаря блокноту, оставленному ему в наследство покойным отцом. Его не стало в 2010 году, и с тех пор в память о нем мужчина участвовал в лотереях с теми числами, которые тот когда-то выбрал. Долгое время ему не везло, а затем он и вовсе потерял записи. Шон решил снова испытать удачу после того, как случайно наткнулся на записную книжку.

Общество
лотереи
Владимирская область
выигрыши
Самое популярное
Общество

Общество

Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.