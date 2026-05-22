22 мая 2026 в 11:06

Россиянка стала миллионершей благодаря любимому синему цвету

Женщина из Красноярска выиграла 10 млн рублей благодаря синему цвету

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Женщина из Красноярска выиграла в лотерею 10 млн благодаря любимому синему цвету, пишет РИА Новости. Принесший удачу билет был оформлен на сайте именно в этом оттенке.

Любимый цвет помог жительнице Красноярска выиграть в лотерею от «Столото» 10 млн рублей на исполнение желаний, — сообщили агентству.

Победительница рассказала, что в день розыгрыша несколько раз покупала билеты и в итоге решила взять последний из доступных. По ее словам, увидев сумму выигрыша, она сначала не поверила.

Женщина работала специалистом по охране труда в РЖД, однако год назад уволилась и начала осваивать профессию маркетолога. Полученные деньги она собирается потратить на поездки в Крым и Таиланд, восстановление здоровья, курсы психологии и косметологические процедуры.

Ранее житель Владимирской области, работающий слесарем, купил лотерейный билет после встречи с крупным пауком в ванной и выиграл 56 млн рублей. Согласно приметам, тот, кто увидит насекомое, получит крупную сумму денег. В ночь перед выигрышем мужчине приснился сон о победе в лотерее, а утром он заметил паука.

Общество
Красноярск
лотереи
выигрыши
