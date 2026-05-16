16 мая 2026 в 15:01

СК возбудил уголовное дело после взрыва газа на АЗС в Пятигорске

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Следственное управление СК России по Ставропольскому краю возбудило уголовное дело по факту взрыва газа и последовавшего за ним крупного пожара на автозаправочной станции в Пятигорске, сообщили в пресс-службе ведомства. Дело квалифицировано по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), — говорится в сообщении.

Инцидент произошел 16 мая на территории АЗС, расположенной на улице Ермолова. По данным следствия, при разгрузке газовоза произошел хлопок с последующим возгоранием. В результате есть пострадавшие, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Ранее глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов сообщил, что площадь пожара, разгоревшегося на территории автозаправочной станции, по предварительным данным, составляет порядка 1 тыс. квадратных метров. По его словам, на месте происшествия развернут оперативный штаб пожаротушения.

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада
