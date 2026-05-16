Стали известны последствия взрыва на АЗС в Пятигорске Окна в жилых домах выбило взрывной волной на АЗС в Пятигорске

Взрыв на автозаправочной станции в Пятигорске был такой силы, что ударная волна выбила окна в прилегающих жилых домах, а осколки стекла разлетелись по квартирам, сообщает Telegram-канал Baza. По словам очевидцев, все произошло за считаные секунды, после чего в небо поднялся огненный гриб.

По информации источника, пострадавших при взрыве уже доставили в Пятигорскую городскую больницу. У одного из мужчин диагностированы ожоги четвертой степени, второй находится в состоянии средней тяжести с закрытой черепно-мозговой травмой и ожогами лица, третий отделался легкими резаными ранами ног.

Ранее глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов сообщил, что площадь пожара, разгоревшегося на территории автозаправочной станции, по предварительным данным, составляет порядка 1 тыс. квадратных метров. По его словам, на месте происшествия развернут оперативный штаб пожаротушения.

Взрыв на АЗС прогремел при срыве баллона во время разгрузки газовоза. Как отметил градоначальник, причиной ЧП могло стать нарушение техники безопасности. Он также добавил, что происшествие никак не связано с атакой ВСУ.