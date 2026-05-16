16 мая 2026 в 14:23

Стали известны последствия взрыва на АЗС в Пятигорске

Взрыв на автозаправочной станции в Пятигорске был такой силы, что ударная волна выбила окна в прилегающих жилых домах, а осколки стекла разлетелись по квартирам, сообщает Telegram-канал Baza. По словам очевидцев, все произошло за считаные секунды, после чего в небо поднялся огненный гриб.

По информации источника, пострадавших при взрыве уже доставили в Пятигорскую городскую больницу. У одного из мужчин диагностированы ожоги четвертой степени, второй находится в состоянии средней тяжести с закрытой черепно-мозговой травмой и ожогами лица, третий отделался легкими резаными ранами ног.

Ранее глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов сообщил, что площадь пожара, разгоревшегося на территории автозаправочной станции, по предварительным данным, составляет порядка 1 тыс. квадратных метров. По его словам, на месте происшествия развернут оперативный штаб пожаротушения.

Взрыв на АЗС прогремел при срыве баллона во время разгрузки газовоза. Как отметил градоначальник, причиной ЧП могло стать нарушение техники безопасности. Он также добавил, что происшествие никак не связано с атакой ВСУ.

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада
Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада

