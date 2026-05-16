Магнитные бури сегодня, 16 мая: что завтра, рассеянность, головные боли

Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН оценила вероятность магнитной бури на Земле сегодня, 16 мая 2026 года. Ждать ли геомагнитных ударов, что будет завтра, правда ли бури влияют на человека?

Будут ли магнитные бури 16 и 17 мая

По прогнозу ИКИ РАН, в субботу, 16 мая, возможна магнитная буря: предполагалось, что Кр-индекс начнет сутки в красной зоне (пять-шесть единиц), а после 09:00 мск пойдет на спад, остановившись в желтом диапазоне. Онлайн-график демонстрирует, что показатель находится преимущественно в прогнозируемых значениях.

«Вероятность спокойной магнитосферы составляет 10%, геомагнитных возмущений — 15%, магнитных бурь — 75%. Прогноз на ближайшие 24 часа: возможны геомагнитные возмущения (Kp = 4,67). Магнитные бури сейчас: магнитосфера Земли спокойная (Kp = 3,67)», — отмечается на сайте ИКИ РАН.

На Солнце произошла одна новая вспышка класса С (слабая). Индекс солнечной активности, по данным за 48 часов, составил 4,7.

Портал my-calend пишет, что сегодня, 16 мая, ожидается геомагнитная буря силой пять баллов.

«В этот день возможны головные боли, бессонница, повышенная раздражительность, рассеянность, упадок сил. Постарайтесь не принимать важных решений, избегайте стресса, конфликтных ситуаций, будьте внимательны за рулем», — отметил источник.

Модель ИКИ РАН показала, что в воскресенье, 17 мая, вероятность геомагнитных возмущений составит 20%, магнитных бурь — 75%. Кр-индекс в течение суток будет преимущественно в зеленой зоне.

Правда ли магнитные бури влияют на человека

Завотделением сосудистой хирургии Центральной клинической больницы «РЖД-Медицина» Анастасия Акулова придерживается мнения, что влияние магнитных бурь на состояние здоровья человека «научно не доказано». Однако ряд опросов показывает, что примерно 50–70% населения планеты реагирует на эти природные явления, добавила она.

Акулова подчеркнула, что во время магнитной бури изменяются некоторые свойства крови, повышается ее вязкость, а также ухудшается газообмен.

«Когда на Солнце происходит вспышка, растет число случаев инфаркта миокарда, учащаются случаи тромбоза вен нижних конечностей, риск развития инсульта увеличивается до 47%», — пояснила специалист.

Заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе считает, что вспышки на Солнце не оказывают существенного воздействия на здоровье людей. Если метеозависимого человека заранее предупредить о надвигающейся буре, в назначенный день он почувствует себя плохо; если ничего не говорить — состояние не ухудшится, считает специалист.

Вибе отметил, что в период интенсивной геомагнитной активности у некоторых людей несущественно повышается вероятность сердечных эксцессов, однако она теряется на фоне стрессов, с которыми люди сталкиваются в жизни.

