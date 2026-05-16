Горящие квартиры и машины, сотни дронов: как ВСУ атакуют Россию 16 мая

16 мая ВСУ запустили на Россию более 150 дронов. В результате атаки на многоквартирный дом в Белгороде свыше 70 квартир были повреждены. Десятки людей оказались ранеными, включая ребенка. Один мирный житель погиб. Как еще ВСУ атакуют регионы России — в материале NEWS.ru.

Как ВСУ атаковали Белгород

Более 70 квартир были повреждены в результате атаки беспилотника ВСУ на многоквартирный дом в Белгороде за прошедшие сутки. Об этом сообщили в региональном оперштабе. В результате данной атаки ранения получили девять человек. В настоящее время четверо из них, в том числе трехлетний ребенок, продолжают лечиться в больницах. Остальные после оказания помощи отпущены на амбулаторное лечение.

Согласно опубликованным оперштабом данным, за прошедшие сутки в целом в регионе разрушения зафиксированы в 29 населенных пунктах в девяти муниципалитетах области. Один человек погиб, 18 получили ранения различной степени тяжести

«В Белгороде в результате атаки беспилотника на многоквартирный дом ранены девять человек. В доме повреждены более 70 квартир. Оценку строительных конструкций будут производить эксперты. Также от ударов БПЛА в городе повреждены три МКД, инфраструктурный объект, оборудование на территории коммерческого объекта и 19 автомобилей», — говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба.

Отмечается, что погибший мужчина проживал в поселке Дубовое. От полученных травм он скончался на месте. Рядом нашли неразорвавшиеся фрагменты боеприпаса, из-за чего жителей соседних домов временно отселяют.

В селе Нечаевка после атаки на машину пострадал мужчина, от госпитализации отказался. Автомобиль сгорел. В Ясных Зорях повреждены три частных дома и газовая труба. Разрушения также зафиксированы в Малиновке, Николаевке, Церковном, Таврово и Октябрьском. В Борисовском округе под удар попали квартиры и частные дома. В Грузском повреждены шесть квартир в многоквартирном доме и два частных дома.

В Грайвороне ранены двое — мужчина и женщина, лечатся амбулаторно. Там же повреждены семь частных домов, многоквартирный дом, социальный объект, две машины и газовая труба. В Головчино ранен боец «Орлана», он также лечится амбулаторно.

В Краснояружском округе в районе Степного дрон атаковал грузовик. Мужчина в тяжелом состоянии госпитализирован. В Солдатском (Ракитянский округ) ранены четверо. Три женщины сейчас находятся в больнице, мужчина — на амбулаторном лечении.

Сколько раз ВСУ атаковали Калужскую область

Над семью муниципалитетами Калужской области вчера вечером и минувшей ночью были сбиты 10 дронов ВСУ, сообщил губернатор Владислав Шапша. Речь идет о Спас-Деменском, Сухиничском, Людиновском, Малоярославецком, Боровском муниципальных округах, а также об окраинах городов Калуги и Обнинска.

Позднее глава региона сообщил о новой волне атак. По его словам, сегодня утром силами ПВО были уничтожены еще пять БПЛА.

«Сегодня утром силами ПВО уничтожены пять БПЛА над территорией Боровского муниципального округа и на окраине города Калуга», — написал Шапша в своем канале.

По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

Что известно о последствиях атаки на Орловскую область

Два украинских беспилотника были уничтожены над Орловской областью, сообщил губернатор Андрей Клычков. Он подчеркнул, что пострадавших и повреждений в результате ударов нет.

«Ночью на территории Орловской области уничтожены два вражеских БПЛА. Пострадавших и повреждений нет», — написал губернатор в своем канале в МАКСе.

Отмечается, что на местах происшествий работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов.

Из какого оружия атаковали Тулу и Севастополь

В Тульской области сегодня были уничтожены три украинских беспилотника. Глава региона Дмитрий Миляев добавил, что пострадавших и повреждений инфраструктуры в результате нападения нет.

В Севастополе военным также пришлось отражать атаку украинских БПЛА. В результате был сбит один беспилотник, сообщил губернатор Михаил Развожаев. При этом ранее в городе была объявлена воздушная тревога

«В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. По предварительной информации, сбит один БПЛА в районе Качи», — написал Развожаев в своем Telegram-канале.

По информации спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не пострадали, отметил губернатор.

Сколько всего регионов подверглось атакам

В течение прошедшей ночи в период с 20:00 мск 15 мая до 07:00 мск 16 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 138 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщило Минобороны России. Отмечается, что дроны были обнаружены в небе над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской, Орловской, Тульской, Калужской, Липецкой, Рязанской, Смоленской, Тверской областей, Краснодарского края, Республики Крым, Московского региона и над акваториями Азовского и Черного морей.

Кроме того, по сообщению ведомства, в период с 07:00 мск до 09:00 мск ПВО России перехватила и уничтожила еще 13 дронов. Они были направлены на Белгородскую, Воронежскую, Калужскую, Орловскую, Рязанскую, Тульскую области, Краснодарский край, Республику Крым. Также атаку дронов отражали над акваторией Азовского моря.

