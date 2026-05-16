Собянин сообщил о новой попытке ВСУ атаковать Москву Собянин: силы ПВО сбили восьмой с начала суток летевший на Москву беспилотник

Российские силы противовоздушной обороны сбили восьмой с начала суток беспилотник Вооруженных сил Украины, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере МАКС. По его словам, на месте падения обломков БПЛА уже работают представители профильных ведомств.

Сбит один беспилотник, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал Собянин.

До этого градоначальник также сообщал о сбитии БПЛА, направлявшегося в Москву. По его словам, воздушная цель была ликвидирована силами ПВО Министерства обороны России. На место были отправлены сотрудники экстренных служб.

Утром 16 мая пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 138 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской, Орловской, Тульской, Калужской, Липецкой, Рязанской, Смоленской, Тверской областей. Также ВСУ пытались атаковать акватории Азовского и Черного морей.



