День Победы — 2026
16 мая 2026 в 13:30

Осколки дрона рухнули во двор частного дома в Славянске-на-Кубани

Фото: МО РФ
Обломки сбитого беспилотного летательного аппарата упали на территории двух частных домовладений в Славянске-на-Кубани, сообщил оперштаб региона. В результате происшествия никто из местных жителей не пострадал, каких-либо разрушений инфраструктуры также не зафиксировано.

В обоих случаях на местах работают оперативные и специальные службы, — добавили в оперштабе.

До этого в Ростовской области была отражена воздушная атака с применением беспилотников. Глава региона Юрий Слюсарь сообщил, что БПЛА были уничтожены в Таганроге, Каменске-Шахтинском, а также в Мясниковском и Матвеево-Курганском районах.

Утром 16 мая пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 138 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской, Орловской, Тульской, Калужской, Липецкой, Рязанской, Смоленской, Тверской областей. Также ВСУ пытались атаковать акватории Азовского и Черного морей.

