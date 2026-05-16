Раскрыто число пострадавших при взрыве в Пятигорске Губернатор Владимиров: два человека пострадали при взрыве на АЗС в Пятигорске

При взрыве на АЗС в Пятигорске пострадали два человека, написал губернатор Ставропольского края Владимиров Владимир в МАКСе. По словам главы региона, один из них находится в тяжелом состоянии, с ним работают медики.

Сейчас есть двое пострадавших, один в тяжелой степени — с ними работают медики. Проводятся необходимые мероприятия, в тушении пожара задействованы 45 человек и 15 единиц техники, — написал губернатор.

Ранее появилась информация, что взрыв прогремел при разгрузке газовоза. Глава города Дмитрий Ворошилов также добавил, что происшествие никак не связано с атакой ВСУ.

Также мэр рассказал, что площадь пожара, разгоревшегося на территории автозаправочной станции в Пятигорске, по предварительным данным, составляет порядка 1 тыс. квадратных метров. Он уточнил, что на месте работают восемь единиц пожарной техники и более 50 сотрудников МЧС.

Позже в Сети появились кадры взрыва в Пятигорске. На видеозаписи виден столб дыма, который поднимается в воздух. Очевидец сделал видео, когда находился за рулем.