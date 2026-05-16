«Барселону» решил покинуть ведущий нападающий

Польский нападающий Роберт Левандовский в соцсетях объявил об уходе из испанского футбольного клуба «Барселона» по окончании текущего сезона. Он поблагодарил болельщиков за поддержку и любовь.

После четырех лет, полных испытаний и тяжелой работы, пришло время двигаться дальше. Я ухожу с ощущением, что миссия завершена. Четыре сезона и три чемпионства. Я никогда не забуду любовь, которую я получил от фанатов с моих первых дней. Спасибо всем, кого я встретил на пути в течение этих прекрасных четырех лет, — написал Левандовский.

Футболист перешел в «Барселону» из мюнхенской «Баварии» летом 2022 года. В составе каталонского клуба он трижды становился чемпионом Ла Лиги, выиграл Кубок Испании и три Суперкубка Испании. Кроме того, Международная федерация футбола (ФИФА) дважды — в 2020 и 2021 годах — признавала поляка лучшим игроком года.

Ранее «Барселона» заняла первое место в чемпионате Испании по футболу сезона-2025/26. Это случилось после победы в домашнем матче над мадридским «Реалом» со счетом 2:0 в матче 35-го тура. Встреча прошла на стадионе «Камп Ноу». Забили мячи Маркус Рэшфорд (9-я минута) и Ферран Торрес (18-я).