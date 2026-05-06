06 мая 2026 в 10:31

Россиянка сорвала куш в лотерее после сна о «куче сами понимаете чего»

Жительница Свердловской области выиграла 23 млн рублей после вещего сна

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Жительница города Лесной Свердловской области Наталья Плеханова выиграла почти 23 млн рублей в лотерею, сообщили РИА Новости в «Столото». Женщина рассказала, что перед выигрышем ей приснился сон, который по народной примете сулит прибыль.

22 января был разыгран суперприз — 22 987 125 рублей. Наталья начала участвовать в лотереях с конца прошлого года, периодически покупая билеты в мобильном приложении после работы. В тот день она сначала выиграла 1,5 тыс. рублей, затем каждый следующий билет приносил ей небольшой выигрыш, и сумма выросла до 8 тыс. рублей. Последний же билет принес ей суперприз.

Приснилась куча сами понимаете чего. Пришла на следующий день на работу и рассказала сон коллеге, на что она сказала, что это точно к деньгам, — поделилась победительница.

Женщина работает лаборантом на государственном предприятии и воспитывает троих сыновей. Летом семья занимается огородом на даче. На выигранные деньги Наталья планирует помочь старшему сыну с покупкой автомобиля, а остаток — направить на приобретение недвижимости.

Ранее житель Владимирской области, работающий слесарем, купил лотерейный билет после встречи с крупным пауком в ванной и выиграл 56 млн рублей. Согласно приметам, тот, кто увидит насекомое, получит крупную сумму денег.

