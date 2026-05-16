Поезд протаранил пассажирский автобус и убил восемь человек Грузовой поезд въехал в пассажирский автобус в Бангкоке

Товарный поезд на полной скорости протаранил застрявший на железнодорожном переезде пассажирский автобус в центре Бангкока, передает Reuters. Сильнейший удар отбросил многотонную машину на стоявшие рядом легковые автомобили и мотоциклистов, после чего на месте аварии вспыхнул мощный пожар.

По информации местных СМИ, в результате этой масштабной катастрофы погибли восемь человек. Еще около 20 получили ранения различной степени тяжести.

Ранее один человек погиб, 27 пострадали при столкновении поезда с фурой во Франции. Известно, что грузовик перевозил военную технику. В поезде находились 250 человек. Движение по железнодорожному полотну временно остановили для ликвидации последствий аварии.

До этого поезд Тамбов — Москва на полном ходу протаранил легковой автомобиль Renault Duster. Водитель кроссовера грубо нарушил правила дорожного движения и выехал на пути, проигнорировав запрещающий сигнал светофора. Находившиеся в салоне машины водитель и его пассажир скончались на месте до приезда медиков.