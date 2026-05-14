Проходящая химиотерапию Лерчек рассказала о своем состоянии Блогер Лерчек начала пятый курс химиотерапии из девяти

Блогер Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) сообщила на странице в соцсети, что начала пятый курс химиотерапии из девяти назначенных. Ранее у нее диагностировали рак желудка четвертой стадии.

Сегодня моя пятая химия. Пятая из девяти, — сказала Лерчек.

В феврале Чекалина родила четвертого ребенка, однако уже на следующий день после выписки она была госпитализирована в онкологическую реанимацию. Позднее врачи выявили у нее онкологическое заболевание. Блогер проходит лечение в НМИЦ онкологии имени Блохина.

Ранее Гагаринский суд Москвы выделил в отдельное производство дело о выводе более 250 млн рублей в ОАЭ и приостановил его рассмотрение до выздоровления Чекалиной. Кроме того, суд смягчил ей меру пресечения, заменив домашний арест на запрет определенных действий, позволяющий свободно передвигаться без получения специального разрешения.

До этого Ольга Бузова в социальной сети публично поддержала Лерчек. Поводом стал подарок — набор косметики от Лерчек, который телеведущая получила и показала в соцсетях.