Иммунолог объяснил, что на самом деле скрывается за «аллергией на воду» Иммунолог Болибок: хлор в водопроводной воде может вызвать аллергию с сыпью

Примеси, используемые для дезинфекции водопроводной воды (хлор и хлорамин), могут вызывать аллергическую реакцию, рассказал NEWS.ru иммунолог-аллерголог Владимир Болибок. По словам специалиста, у чувствительных людей, особенно с проблемами желудочно-кишечного тракта, после питья такой воды возможно раздражение желудка и кишечника.

«Аллергией на воду» люди называют реакцию на примеси в водопроводной воде. Для дезинфекции воды используются хлор или хлорамин. Эти вещества могут вызвать выброс гистамина. И если у человека плохо с желудочно-кишечным трактом, то после питья у него может начаться раздражение желудка и кишечника, — рассказал Болибок.

Врач подчеркнул, что при такой реакции человек может покрыться сыпью, причем это состояние развивается не у маленьких детей, а в пубертатном периоде и старше. Он также отметил, что однажды ознакомился с историей болезни пациента с аквагенной крапивницей, когда при соприкосновении с водой на коже возникает раздражение. Однако, по словам специалиста, это состояние встречается крайне редко.

Ранее россиянам рассказали, как сделать воду из-под крана безопасной для питья. Проще всего использовать кувшинный фильтр. Подобная конструкция эффективно очистит воду благодаря системе активированного угля.