День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 мая 2026 в 18:45

Иммунолог объяснил, что на самом деле скрывается за «аллергией на воду»

Иммунолог Болибок: хлор в водопроводной воде может вызвать аллергию с сыпью

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Примеси, используемые для дезинфекции водопроводной воды (хлор и хлорамин), могут вызывать аллергическую реакцию, рассказал NEWS.ru иммунолог-аллерголог Владимир Болибок. По словам специалиста, у чувствительных людей, особенно с проблемами желудочно-кишечного тракта, после питья такой воды возможно раздражение желудка и кишечника.

«Аллергией на воду» люди называют реакцию на примеси в водопроводной воде. Для дезинфекции воды используются хлор или хлорамин. Эти вещества могут вызвать выброс гистамина. И если у человека плохо с желудочно-кишечным трактом, то после питья у него может начаться раздражение желудка и кишечника, — рассказал Болибок.

Врач подчеркнул, что при такой реакции человек может покрыться сыпью, причем это состояние развивается не у маленьких детей, а в пубертатном периоде и старше. Он также отметил, что однажды ознакомился с историей болезни пациента с аквагенной крапивницей, когда при соприкосновении с водой на коже возникает раздражение. Однако, по словам специалиста, это состояние встречается крайне редко.

Ранее россиянам рассказали, как сделать воду из-под крана безопасной для питья. Проще всего использовать кувшинный фильтр. Подобная конструкция эффективно очистит воду благодаря системе активированного угля.

Общество
онкологи
рак
вода
Здоровье
Степанида Королева
С. Королева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Политолог объяснил, как изменится политика Латвии после отставки кабмина
Глава «АвтоВАЗа» пересел с Mercedes на Lada
Оппозиционного депутата Рады переводят в спецколонию
Захарова одной фразой поставила Японию на место после заявлений о России
Российские войска сжимают смертельные клещи вокруг ВСУ в Красном Лимане
Скончался победитель первого чемпионата мира по рукопашному бою
Украинский дрон рухнул на площадку с детьми в российском городе
«Никакого контекста»: Рубио опроверг связь своего наряда с костюмом Мадуро
Пассажирам лайнера Ambition на карантине сделали послабление
Российским туристам назвали новое препятствие на пути в Европу
Россиянам рассказали о святых благоверных князьях Борисе и Глебе
Раскрыто состояние раненных на ЗАЭС сотрудников
Копейкин, ревность мужа, отъезд из РФ: как живет актриса Ирина Медведева
Украинские БПЛА намеренно не пускали скорую к раненным на ЗАЭС
В посольстве раскрыли, есть ли пострадавшие россияне на корабле Ambition
МВФ назвал условия для получения Украиной кредитов
Пассажирки такси на ходу выпрыгнули из задымившейся машины
«Лежал на полу весь синий»: почему мальчик умер в клинике Новороссийска
ЕС готовится выставить Румынии счет на €15 млрд за «разгильдяйство»
«Я уролог, а не уфолог»: на аргентинском радио ошиблись с экспертом по НЛО
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры
Культура

«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.