14 мая 2026 в 19:36

«Никакого контекста»: Рубио опроверг связь своего наряда с костюмом Мадуро

Госсекретарь США Марко Рубио в интервью NBC Nightly News заявил, что спортивный костюм, в котором он сфотографировался во время полета в Китай, не имеет никакого отношения к аресту экс-президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Политик также признался, что не знал о существовании такого же спортивного костюма у экс-президента Венесуэлы. Рубио подчеркнул, что никакого скрытого смысла в этом не было и он не знал, что его фотографируют.

Нет никакого контекста. Это хороший костюм. Мне он нравится. Он удобный, — сказал Рубио.

В начале января США нанесли массированный авиаудар по Каракасу, в результате которого Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены в Нью-Йорк по обвинению в «наркотерроризме». После этого уполномоченным президентом Венесуэлы стала бывший вице-президент Дельси Родригес.

Ранее директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг заявил, что Рубио выбрал для поездки в Китай серый спортивный костюм. Издание NewsNation позже обратило внимание, что этот наряд удивительно похож на одежду, в которой появился Мадуро после его захвата.

