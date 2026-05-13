Госсекретарь США внезапно выбрал для поездки в Китай «стиль Мадуро» NewsNation: Рубио для визита в Китай оделся как Мадуро после похищения

Госсекретарь США Марко Рубио выбрал для поездки в Китай серый спортивный костюм, сообщил в социальных сетях директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг. Издание NewsNation обратило внимание, что этот наряд удивительно похож на одежду, в которой ранее появился президент Венесуэлы Николас Мадуро после его захвата американскими властями. Фотография Рубио была сделана на борту Air Force One на следующий день после интервью президента США Дональда Трампа, где он допустил возможность присоединения Венесуэлы к Соединенным Штатам в качестве 51-го штата.

Директор по коммуникациям Белого дома только что поделился этой фотографией госсекретаря Рубио на борту Air Force One в том же спортивном костюме, в котором был запечатлен Мадуро после похищения, — написала корреспондент NewsNation Келли Мейер.

В начале января США нанесли массированный авиаудар по Каракасу, в результате которого Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены в Нью-Йорк по обвинению в «наркотерроризме». После этого уполномоченным президентом Венесуэлы стала бывший вице-президент Дельси Родригес.

Ранее Родригес заявила, что Венесуэла никогда не превратится в 51-й штат Соединенных Штатов. Она подчеркнула, что венесуэльцы превыше всего ценят свою независимость.