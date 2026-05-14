14 мая 2026 в 17:16

Россиянам объяснили, как правильно пить воду из-под крана

Эколог Пукалов: водопроводную воду следует отстаивать два часа перед питьем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Перед тем как употреблять воду из-под крана, рекомендуется отстаивать ее в течение двух часов, рассказал в беседе с NEWS.ru директор природоохранных программ Общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» Роман Пукалов. При этом эколог отметил, что в большинстве городов она безопасна для питья.

Я бы порекомендовал ее отстаивать в течение двух часов до употребления. И рано утром сливать часть воды в раковину, чтобы ее качество стало лучше. В большинстве крупных городов России вода из-под крана безопасна для питья. Проблемы с ее качеством могут быть там, где нет жесткого контроля со стороны государства: в основном, это небольшие населенные пункты, — сказал Пукалов.

Эколог подчеркнул, что в некоторых южных регионах (Астраханская область, юг Волгоградской области, Калмыкия) вода содержит повышенное количество минеральных веществ. Там он рекомендует употреблять ее только после кипячения.

Ранее сообщалось, что россияне вправе обратиться с жалобой на плохую воду из-под крана в свою управляющую компанию. При такой проблеме можно также позвонить в местное отделение водоканала или на горячую линию аварийной службы. В случае если обращение в три вышеперечисленные инстанции не помогло, можно обратиться в прокуратуру.

Степанида Королева
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
