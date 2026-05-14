Трамп сделал громкое заявление о предложении Си Цзиньпина по Ирану Трамп заявил о предложении Си Цзиньпина помощи в иранском конфликте

Председатель КНР Си Цзиньпин предложил США помощь в иранском конфликте, заявил американский президент Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News. Он также уточнил, что переговоры с представителями Китая были чрезвычайно позитивными и продуктивными.

Он сказал: «Если я могу хоть чем-то помочь, то я хотел бы помочь», — отметил глава Белого дома.

Трамп также назвал богатыми и прочными связи между американским и китайским народами. Он также пригласил Си Цзиньпина в США.

Ранее постпред Китая при ООН Фу Цун заявил, что удары США и Израиля по Ирану были нанесены без санкции Совета Безопасности и в нарушение принципов Устава ООН. Он напомнил, что в тот момент с Тегераном шли активные переговоры.

Как до этого отметила представитель МИД КНР Линь Цзянь, Пекин потрясло, что армию Израиля уполномочили убивать официальных лиц в Иране и атаковать гражданские объекты. По словам дипломата, китайская сторона выступает против применения военной силы в международных отношениях.