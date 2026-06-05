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05 июня 2026 в 10:17

Адвокат рассказал о выплатах пострадавшим от Аташян блогерам

Адвокат Саркисов: Аташян выплатила 800 тыс. рублей пострадавшим блогерам

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Обвиняемая в мошенничестве при организации туристических поездок Хатуна Аташян выплатила трем признанным потерпевшими блогерам около 800 тыс. рублей, сообщил РИА Новости ее адвокат Валерий Саркисов. Сама Аташян признала вину.

Ущерб по делу на общую сумму около 800 тыс. рублей полностью возмещен всем троим потерпевшим, — сказал собеседник агентства.

По его словам, Аташян предъявлено обвинение в мошенничестве в крупном размере (части 2, 3 статьи 159 УК РФ) по трем эпизодам. В ходе допроса она пояснила, что не имела намерения обманывать клиентов, однако из-за конфликта на Ближнем Востоке отели начали отказывать в ранее согласованных условиях для российских блогеров. Саркисов добавил, что Аташян приходилось погашать обязательства перед одними туристами за счет средств, полученных от других.

Ранее блогеры обвинили ее в мошенничестве на 50 млн рублей. Девушка представлялась ВИП-игроком гостиничного бизнеса, обещала организацию поездок по бартеру в обмен на рекламу, но после оплаты клиенты не получали ни билетов, ни ваучеров.

До этого в Крыму задержали жителя Краснодара, подозреваемого в хищении 580 тыс. рублей у пожилых людей. Мужчина выполнял роль курьера: по схеме «родственник в ДТП» он забрал 400 тыс. рублей у 78-летней евпаторийки, а также обманул 91-летнюю ялтинскую пенсионерку на 180 тыс. под предлогом лечения ребенка.

Общество
блогеры
мошенничество
компенсации
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