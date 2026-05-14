Копейкин, ревность мужа, отъезд из РФ: как живет актриса Ирина Медведева

Актриса Ирина Медведева активно снимается в кино и играет в театре. Что известно о ее новых проектах и личной жизни, где она сейчас живет?

Чем известна Медведева

Ирина Медведева родилась 14 августа 1982 года в Бобруйске. Окончила театральное училище в Минске.

Известность ей принесло скетч-шоу «6 кадров». Также Медведева снималась в картинах «Ускоренная помощь», «Возвращение тридцатого», «Неверность», «Тариф Новогодний», «Человек из ниоткуда», «Елки-12» и других. Всего в ее фильмографии более 30 работ.

Карьеру в кино и на телевидении Медведева совмещает с записью песен.

Что известно о личной жизни Медведевой, почему она уехала из РФ

Первым супругом Ирины Медведевой был исполнитель Руслан Алехно.

В 2018 году она вышла замуж за французского бизнесмена Гийома Буше и переехала жить к нему на родину. Пара воспитывает сына Савелия и дочь Есению.

Несмотря на жизнь во Франции, Медведева заявляла, что считает своим домом Россию.

«Мой муж — француз. Я уехала до начала спецоперации. Я уже столько лет во Франции, у меня там родились двое детей, а я до сих пор не считаю, что живу там. Я всегда говорю, что живу в двух странах: во Франции и в России. И мой дом — именно в Москве. Здесь моя квартира, мое все», — пояснила она в интервью Светлане Баласанян.

Ирина Медведева Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Медведева также признавалась, что ее муж не любит, когда она надолго уезжает и оставляет его вместе с детьми. По словам актрисы, супруг ревнует. Кроме того, Буше настороженно относится к ее профессии.

«Он еще и „Елки“ не видел, но хочет посмотреть. Думает, что я тут делаю, может, в порнофильме снимаюсь… Уезжает мама, семью бросает. Что она там делает? „Естественно, какой мужчина захочет, чтобы его жена ездила на гастроли, на съемки, оставляя его дома одного? Мои друзья тоже, когда приезжаю на спектакль, говорят: „А как муж? Ты уезжаешь, у тебя семь городов, пять городов. Как он к этому относится?“ Я говорю: „Естественно, он не рад“», — уточнила Медведева.

Чем сейчас занимается Медведева

Ирина Медведева продолжает творческую деятельность. Она задействована в спектаклях «Волшебный горшочек», «Семейные тайны», «Умная Собачка Соня», «Бармалей», «Прелести измены» и «Не все коту Масленица».

В 2026 году также вышла комедия «Тюльпаны» с ее участием. В проекте Медведева поработала вместе со Славой Копейкиным, Еленой Яковлевой и Гошей Куценко.

