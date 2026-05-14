14 мая 2026 в 18:48

В ОП ответили, где ВСУ пытаются проводить контратаки

Член ОП Рогов: ВСУ пытаются проводить контратаки под Степногорском

Военнослужащий ВСУ
Вооруженные силы Украины пытаются проводить контратаки под Степногорском в Запорожской области, заявил NEWS.ru председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Он также отметил, что ВСУ перебрасывают резервы на это направление.

На Запорожском фронте противник перебросил большое количество новых подразделений. Это и силы специальных операций, и ГУР, и непосредственно нацистские подразделения. Активизация действий со стороны противника тоже чувствуется, потому что они не только защищаются, но и зачастую пытаются идти в контратаку. Это хорошо видно по Степногорскому направлению на Запорожском фронте, где помимо обороны противник постоянно находится в контратаках. Конечно, успехи [ВС РФ] есть, ― сказал Рогов.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что ВСУ используют танки Т-84 «Оплот» из-за нехватки западной бронетехники. Он отметил, что практически все переданные странами НАТО танки уничтожены российской армией.

Софья Якимова
