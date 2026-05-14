МВФ: объем теневой экономики в ВВП Украины составляет 45%

Объем теневой экономики в ВВП Украины составляет 45%, заявила директор по коммуникациям МВФ Джули Козак. По ее словам, которые передает РИА Новости, Киеву нужно провести реформы, в том числе в налоговой сфере, чтобы получить внешнее финансирование.

В настоящее время, например, объем теневого сектора оценивается в 45% от ВВП, — сказала Козак.

Ранее лидер движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что одобренный Евросоюзом кредит в размере €90 млрд (7,9 трлн рублей) не способен покрыть все финансовые потребности Украины. По его оценке, стране придется искать дополнительные источники поддержки.

До этого депутат Верховной рады Дмитрий Разумков выразил мнение, что новая экономическая политика Киева, предусматривающая дополнительные налоги на бизнес в условиях энергетического кризиса, может привести Украину к финансовому коллапсу. Парламентарий подверг резкой критике инициативу правительства в Киеве, сравнив ее с принципом «меньше кормить и больше доить», что в итоге грозит гибелью экономики.