Одобренный Евросоюзом кредит в размере €90 млрд (7,9 трлн рублей) не способен покрыть все финансовые потребности Украины, сообщил лидер движения «Другая Украина» Виктор Медведчук. По его оценке, стране придется искать дополнительные источники поддержки.

На Украине очередная «перемога» — кредит в 90 млрд наконец одобрен всеми членами ЕС, и, значит, киевский режим якобы получает некую экономическую передышку. Но по современной украинской традиции к «перемоге» подкралась «зрада» (предательство), и оказалось, что долгожданный кредит не закроет всех потребностей страны, а потому украинцам придется еще туже затянуть пояса, — написал Медведчук.

По его словам, аналогичные оценки звучат и в европейских политических кругах. В частности, представитель финской национально-консервативной партии Армандо Мема указал, что предоставление средств может усугубить экономическое положение как Европы, так и Украины, поскольку ресурсы направляются в условиях ограниченных возможностей, а объем помощи не соответствует потребностям получателя.

Ранее стало известно, что Евросоюз начнет выплачивать Киеву новые транши из кредита на €90 млрд с середины мая текущего года. По предоставленной информации, это произойдет, когда будет достигнуто окончательное соглашение.