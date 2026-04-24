Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
24 апреля 2026 в 10:50

Медведчук назвал кредит на €90 млрд недостаточным для экономики Украины

Виктор Медведчук Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Одобренный Евросоюзом кредит в размере €90 млрд (7,9 трлн рублей) не способен покрыть все финансовые потребности Украины, сообщил лидер движения «Другая Украина» Виктор Медведчук. По его оценке, стране придется искать дополнительные источники поддержки.

На Украине очередная «перемога» — кредит в 90 млрд наконец одобрен всеми членами ЕС, и, значит, киевский режим якобы получает некую экономическую передышку. Но по современной украинской традиции к «перемоге» подкралась «зрада» (предательство), и оказалось, что долгожданный кредит не закроет всех потребностей страны, а потому украинцам придется еще туже затянуть пояса, — написал Медведчук.

По его словам, аналогичные оценки звучат и в европейских политических кругах. В частности, представитель финской национально-консервативной партии Армандо Мема указал, что предоставление средств может усугубить экономическое положение как Европы, так и Украины, поскольку ресурсы направляются в условиях ограниченных возможностей, а объем помощи не соответствует потребностям получателя.

Ранее стало известно, что Евросоюз начнет выплачивать Киеву новые транши из кредита на €90 млрд с середины мая текущего года. По предоставленной информации, это произойдет, когда будет достигнуто окончательное соглашение.

Европа
Евросоюз
Украина
Виктор Медведчук
Самое популярное
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Регионы

Доминикана выдала России бизнесмена с миллиардным долгом перед ФНС
Мир

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.