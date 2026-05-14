14 мая 2026 в 19:21

Раскрыто состояние раненных на ЗАЭС сотрудников

Яшина: состояние раненных на ЗАЭС сотрудников средней степени тяжести

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
МАГАТЭ уведомили о ранении двух сотрудников Запорожской АЭС в результате атаки украинских беспилотников на прилегающую территорию станции, сообщила директор по коммуникациям станции Евгения Яшина в комментарии ТАСС. Пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести.

По предварительной информации, раненые сотрудники станции находятся в состоянии средней степени тяжести, — рассказала Яшина.

Ранее на станции сообщали, что сотрудники получили ранения при атаке БПЛА в районе примерно в 100 метрах от периметра ЗАЭС. По данным администрации, они находились в автомобиле и выполняли служебные обязанности. Также было заявлено, что речь шла о многочисленных беспилотниках, а не об одном или двух аппаратах. Яшина уточнила, что после атаки ВСУ намеренно не допускали машину скорой помощи.

До этого Яшина сообщала, что с 12 мая Энергодар подвергался систематическим атакам беспилотников. Под прицелом ВСУ оказываются в том числе ключевые объекты городской гражданской инфраструктуры.

