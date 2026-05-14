Российские войска сжимают смертельные клещи вокруг ВСУ в Красном Лимане Пушилин сообщил об оперативном окружении Красного Лимана войсками России

Подразделения российских войск осуществляют окружение города Красный Лиман в плотный огневой мешок, сообщил в интервью ТАСС глава ДНР Денис Пушилин в рамках XVII Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum». В северо-западной части населенного пункта фиксируются непрекращающиеся боевые столкновения. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

В самом Красном Лимане продолжаются бои на северо-западе. В восточной и в юго-восточной частях города улучшаются наши позиции, идет охват населенного пункта, — сказал он.

Ранее Пушилин сообщил, что после освобождения населенного пункта Кривая Лука украинские формирования отступили на следующий оборонительный рубеж. По словам руководителя республики, в результате данных маневров тактические позиции ВС РФ в указанном секторе боевого соприкосновения существенно укрепились.

Кроме того, пресс-служба Министерства обороны РФ сообщила, что Вооруженные силы России полностью освободили населенный пункт Николаевка в Донецкой Народной Республике. Успешные наступательные действия на данном направлении осуществили военнослужащие из состава группировки войск «Юг».