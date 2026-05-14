14 мая 2026 в 19:57

Политолог объяснил, как изменится политика Латвии после отставки кабмина

Политолог Панкратов: отставка кабмина не изменит стратегический курс Латвии

Эвика Силиня Эвика Силиня Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press
Отставка премьер-министра Латвии Эвики Силини, а с ней и всего кабмина не изменит стратегический курс республики, выразил мнение в беседе с NEWS.ru заведующий отделом стран Прибалтики в Институте стран СНГ Руслан Панкратов. По его словам, антироссийские настроения в Риге никуда не денутся.

Отставка кабинета Силини не изменит стратегического курса Латвии. Он как был антироссийский, русофобский, неонацистский со ставкой на Украину, так и останется. Это не линия отдельно взятого премьера, а давно сложившейся фундамент всей политической системы Латвии и ее обязательств перед НАТО и ЕС, — подчеркнул собеседник.

Панкратов добавил, что в правительстве Латвии возрастет уровень «коллективной ответственности» и станет меньше персональных инициатив отдельных министров. При этом власти республики вряд ли откажутся от поддержки атак БПЛА ВСУ на территорию России, считает эксперт.

Официально Латвия и дальше будет говорить о помощи Украине, о дронах в контексте обороны и совместных усилий, избегая любых прямых признаний причастности к ударам по российской территории. То есть это будет не отказ от участия, а уход в более осторожный, бюрократически и юридически завуалированный режим, — полагает Панкратов.

Премьер Латвии Силиня объявила о своей отставке 14 мая. Политический кризис в стране обострился после скандала вокруг министра обороны Андриса Спрудса и инцидентов с упавшими украинскими дронами.

Кристина Воронина
Елена Васильченко
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
