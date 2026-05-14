14 мая 2026 в 11:05

Премьер Латвии Силиня подала в отставку после скандала из-за дронов ВСУ

Эвика Силиня Фото: CC BY-SA 2.0 / Saeima / Ieva Ābele
Премьер-министр Латвии Эвика Силиня решила уйти в отставку на фоне острого конфликта внутри правящей коалиции, сообщает BB.lv. Политический кризис обострился после скандала вокруг министра обороны Андриса Спрудса и инцидентов с дронами в Латгале.

Я ухожу с поста, но не сдаюсь, я не ухожу из политики, — отметила Силиня.

Конфликт внутри правящей коалиции перешел в публичную стадию после того, как партия «Прогрессивные» предложила президенту страны Эдгару Ринкевичу начать консультации по созданию нового кабинета министров.

Политсила заявила, что действующее правительство потеряло способность работать, и дальнейшее развитие событий возможно только в двух вариантах — либо глава кабмина уходит в отставку, либо парламент проводит голосование о доверии правительству.

Ранее Спрудс сообщил об уходе в отставку после падения беспилотников ВСУ на территории Латвии. Он добавил, что иностранные дроны не должны угрожать населению страны. Глава МО обвинил Силиню в том, что она перед пресс-конференцией об отставке поспешила с заявлениями и постами в соцсетях, создав ложное впечатление, будто заранее уведомила его о своем решении.

