Глава Минобороны Латвии устроил скандал на фоне заявления об отставке

LTV: экс-глава Минобороны Латвии раскритиковал латвийского премьера Силини

Глава Минобороны Латвии Андрис Спрудс оказался в центре публичного скандала на фоне обсуждения своей отставки, передает местный телеканал LTV. Во время пресс конференции он резко высказался в адрес премьер-министра страны Эвику Силини.

По его словам, глава правительства страны поспешила с публичными заявлениями и действиями в соцсетях незадолго до пресс-конференции. Силини вводила в заблуждение относительно того, что заранее уведомила его или его коллегу из партии прогрессиcтов о своем решении, подчеркнул Спрудс.

Несмотря на возникший конфликт, глава Минобороны подтвердил, что намерен подать заявление об отставке. Он подчеркнул, что собирается выполнить свое обещание и покинуть должность.

Спрудс сообщил об уходе в отставку после падения беспилотников. Он добавил, что иностранные дроны не должны угрожать населению страны.

Ранее беспилотники типа FP-1, используемые Украиной, атаковали пассажирский поезд и нефтеперерабатывающий завод в Латвии. Прилеты зафиксированы в Латгалии и Резекне. Пресс-секретарь Вооруженных сил Латвии Марис Тутинс подтвердил, что дроны могли залететь на территорию страны с украинской стороны.

