Глава АвтоВАЗа пересел с Mercedes на Lada

Президент АвтоВАЗа Максим Соколов покинул съезд Союза машиностроителей России на автомобиле Lada Aura, сообщает Telegram-канал «Юнашев Live». До этого, в марте, он уезжал с мероприятия РСПП на Mercedes.

Кадры мартовской поездки главы автоконцерна на минивэне немецкой марки ранее были доступны в Сети. В этот раз тот же канал показал видео, на котором Соколов садится в седан Lada Aura после завершения съезда Союза машиностроителей России, проходившего в национальном центре «Россия».

Ранее в пресс-службе автопроизводителя заявили, что АвтоВАЗ запустил сборку коммерческих и грузопассажирских автомобилей под новым брендом SKM. Там отметили, что первой моделью линейки станет автомобиль «М7» в версии цельнометаллического фургона и грузопассажирского минивэна.

До этого сообщалось, что АвтоВАЗ в период корпоративного отпуска, который продлится с 1 по 13 мая, направит свыше 530 млн рублей на масштабную модернизацию производственных линий. Ключевой целью техперевооружения станет подготовка к запуску новой модели и обновление действующей линейки.