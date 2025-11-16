Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 ноября 2025 в 00:12

Названо число проданных в России Lada Aura за год

Продажи Lada Aura в России достигли 1118 автомобилей за 10 месяцев

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
За десять месяцев 2025 года в России продали 1118 автомобилей Lada Aura, заявил директор агентства «Автостат» Сергей Целиков в Telegram-канале. Данная модель представляет собой самую дорогостоящую разработку АвтоВАЗа, являясь удлиненной и лучше укомплектованной версией Lada Vesta.

С января по октябрь этого года на учет встали 1118 автомобилей Lada Aura. Напомню, что это самая дорогая модель производства «АвтоВАЗа». Она представляет из себя удлиненную и более оснащенную версию Lada Vesta, — сказано в публикации.

Отмечается, что более половины всех проданных автомобилей приобретены физическими лицами. Наибольший потребительский интерес к модели зафиксировали в Москве и Московской области, где сосредоточено 13% от общего объема продаж.

Ранее «АвтоВАЗ» опроверг распространившиеся в СМИ сведения о прекращении выпуска седана Lada Aura, сообщила пресс-служба компании. Автопроизводитель назвал эту информацию не соответствующей действительности, подчеркнув, что производство машины продолжается в штатном режиме.

Названо число проданных в России Lada Aura за год
