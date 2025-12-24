Новый год-2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 декабря 2025 в 11:08

Московский суд встал на защиту шиншилл

Суд в Москве запретил публиковать объявления о продаже краснокнижных шиншилл

Фото: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/ZB/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Московский суд запретил распространение объявлений о продаже шиншилл в интернете, так как они относятся к вымирающему виду, следует из судебных данных. Согласно материалам, которые приводит РИА Новости, иск был подан прокуратурой, сотрудники которой обнаружили в Сети сайты с подобными предложениями.

Незаконный оборот данного вида животных — шиншилл, является нарушением требований, действующего законодательства Росии, поскольку шиншиллы как вид животных, внесены в Приложение I Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящиеся под угрозой исчезновения, — говорится в сообщении.

Осенью Тверской суд в Москве запретил продажу жирафа в частные руки. На сайте, посвященном экзотическим животным, было опубликовано соответствующее объявление. Прокуратура посчитала публикацию нарушающей закон, так как жирафы входят в список млекопитающих, которых нельзя содержать дома. Судья поддержал иск, после чего объявление было удалено.

Позже юрист Анастасия Комагина сообщила, что при нелегальной перевозке гибнет до 90% экзотических животных. Она отметила, что в дороге звери зачастую находятся в ужасных условиях. Экзотических зверей нередко помещают в тесные контейнеры, где практически нет места и воздуха. Вдобавок ко всему, у них нет воды и еды.

Россия
Москва
суды
запреты
продажи
грызуны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Киберэксперт ответил, почему активность мошенников растет перед праздниками
Психиатр ответил, как мошенники заставили мужчину взорвать полицейских
Оверчук заявил о переориентации торговли России на незападные страны
Бабушка не вернула квартиру по «схеме Долиной» и отомстила покупателям
Лавров назвал темы переговоров Путина с главой МИД Сирии
Юрист объяснил, станет ли первый штраф за склонение к абортам прецедентом
Мой секретный рецепт цитрусового ликера, который покорит всех
Россиянам дали рекомендации по защите своих устройств от мошенников
Королевская семья Британии: новости, родственник Дианы пытался убить жену
СК показал работу следователей и криминалистов на месте взрыва в Москве
Усольцевы могли исчезнуть из-за резкой смены погоды
Погода в Москве в среду, 24 декабря: к Новому году вернется оттепель?
Спектакль «Вероника решает» пройдет в театре «Модерн»
Публикация файлов Эпштейна обернулась хаосом
«Я верил в Деда Мороза»: отец устроил истерику на утреннике сына
Стало известно о новых функциях iPhone 18 Pro
Названа новая версия взрыва на юге Москве, унесшего жизни двух полицейских
Бывшего «короля» Балашихи и его подельника задержали за вымогательство
Автоэксперт раскрыл, как проверить качество незамерзайки
В Петербурге открыли новую трамвайную линию
Дальше
Самое популярное
Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично
Семья и жизнь

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.