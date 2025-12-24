Московский суд встал на защиту шиншилл

Московский суд запретил распространение объявлений о продаже шиншилл в интернете, так как они относятся к вымирающему виду, следует из судебных данных. Согласно материалам, которые приводит РИА Новости, иск был подан прокуратурой, сотрудники которой обнаружили в Сети сайты с подобными предложениями.

Незаконный оборот данного вида животных — шиншилл, является нарушением требований, действующего законодательства Росии, поскольку шиншиллы как вид животных, внесены в Приложение I Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящиеся под угрозой исчезновения, — говорится в сообщении.

Осенью Тверской суд в Москве запретил продажу жирафа в частные руки. На сайте, посвященном экзотическим животным, было опубликовано соответствующее объявление. Прокуратура посчитала публикацию нарушающей закон, так как жирафы входят в список млекопитающих, которых нельзя содержать дома. Судья поддержал иск, после чего объявление было удалено.

Позже юрист Анастасия Комагина сообщила, что при нелегальной перевозке гибнет до 90% экзотических животных. Она отметила, что в дороге звери зачастую находятся в ужасных условиях. Экзотических зверей нередко помещают в тесные контейнеры, где практически нет места и воздуха. Вдобавок ко всему, у них нет воды и еды.